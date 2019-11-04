(Özel) Osmanlı çarığı Hollywood yıldızlarının ayağında

Çocuk yaşlarda tanıştığı çarıkçılık mesleğini 5'nci kuşak olarak sürdüren Hüseyin Kopar, ' Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Thor, Truva, Avatar' gibi dünyaca ünlü filmler için çarık dikti. Osmanlı çarığını dünyaya tanıtan 54 yaşındaki çarık ustası, unutulmaya yüz tutan bu mesleği gelecek nesillere taşımak istiyor.



Kahramanmaraş'ta 5'nci kuşak olarak Osmanlı çarığı üreten Hüseyin Kopar, unutulmaya yüz tutan çarıkçılık mesleğini günümüze taşıyor. Dünyaca ünlü Hollywood filmlerine çarık hazırlayan Kopar, Osmanlı çarığını dünyaya tanıtmayı başardı. Kopar, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Thor, Truva, Avatar gibi filmler için hem kostüm, hem Osmanlı çarığı hazırladı. Osmanlı çarığı ve yemenileri Almanya ve Kanada'da deri müzelerine gönderen 54 yaşındaki çarık ustası, çırak bulamamaktan yakınıyor.



Kahramanmaraş'ın ilk coğrafi işaretli ürünü



5 kuşaktır ölmeye yüz tutmuş Osmanlı çarıklarını yaparak yurt içine ve yurt dışına pazarladığını söyleyen Kopar, yaptığı ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu vurgulayarak, "Dünyada suda, çamurda ve denizde giyilebilen tek ayakkabı unvanı almaktadır. Bu yüzden de bu ürünler Kahramanmaraş ilinde ilk coğrafi işaretli ürünler arasına girmiştir. Bu derilerde hiçbir kimyasal madde kullanılmaması, tamamen kök boya kullanılması, hiçbir yapıştırıcı madde, hiçbir kimyasal madde kullanılmadığından dolayı coğrafi işaret almıştır" diye konuştu.



Kopar'ın yaptığı çarıklar dünyaca ünlü filmlerde kullanılıyor



Çarıklarda kullandığı derinin ve ipliklerin tamamen el yapımı olduğunu belirten Kopar, bu sebeple çarıkların dünyaca ünlü filmlerin de dikkatini çektiğine işaret ederek, "Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Fetih 1453 gibi filmlerde bizim ayakkabı ve kostümlerimiz kullanılıyor. Meşe palamudu ve bildiğimiz zeytinyağı ile üretilen Türkiye'de tek üretimi olan bir deridir. Bu yüzden de bizim yaptığımız çarıklar gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye dışında filmlerde, tiyatrolarda tercih ediliyor" şeklinde konuştu.



Bu çarıklarda ayak sağlığı için toprak kil kullanılıyor



Çarıklarda tamamen doğal malzemeler kullanan Kopar, yapıştırıcı yerine de toprak kil kullandıklarını aktararak, "Çarıklarımızın en büyük özelliği bu. Kil ayaktaki teri kendi bünyesine çektiğinden dolayı mantar, kaşıntı ve romatizma gibi hastalıklara neden olmuyor. Yerdeki elektriği aldığı gibi, yazın serin, kışın da sıcak tutar" dedi. Kopar, kendilerinin de ailecek ürettikleri çarıklardan kullandıklarını kaydetti.



Osmanlı çarığı, doğal özelliklerinden dolayı günümüzde de tercih ediliyor. Mantar, romatizma ve kaşıntılara karşı ayağı koruyan özel yemeniler ve çarıklar, içeriğinde toprak kil ile teri kaybederek ayak sağlığını koruyor. - ANKARA