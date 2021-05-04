Otizmli Fatma'nın tek hayali "Gripin" ile sahneye çıkmak - Son Dakika

Otizmli Fatma'nın tek hayali "Gripin" ile sahneye çıkmak

04.05.2021 10:09

Otizmli Fatma'nın tek hayali "Gripin" ile sahneye çıkmak Eğitim almadan bateri çalan Otizmli Fatma'nın gösterisi hayran bırakıyor Küçük yaşlardan beri müzik aletlerine ilgisi olan 11 yaşındaki otizmli Fatma Sümeyye Şimşir, hiçbir eğitim almadan bateri çalmayı öğrendi.

Otizmli Fatma'nın tek hayali "Gripin" ile sahneye çıkmak

Eğitim almadan bateri çalan Otizmli Fatma'nın gösterisi hayran bırakıyor

İSTANBUL - Küçük yaşlardan beri müzik aletlerine ilgisi olan 11 yaşındaki otizmli Fatma Sümeyye Şimşir, hiçbir eğitim almadan bateri çalmayı öğrendi. Yüzde 90 otizmli müzik dehası Şimşir'in, en büyük hayali ise Gripin ile sahneye çıkmak.

Annesinin ve eğitmenlerinin çabasıyla engelleri yıkarak müzik yeteneği ortaya çıkarılan 11 yaşındaki otizmli Fatma Sümeyye Şimşir, hiçbir eğitim almadan bateri çalmayı öğrendi. Bir buçuk yaşında otizm teşhisi konulan Şimşir'in, küçük yaşlarda evdeki çatal, kaşıklarla ritim tuttuğunu gören annesi ise kızının yeteneğini farkedip ona bir batari aldı. İlk önce Küçükçekmece Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan Fatma, ardından özel eğitim almaya başladı. Müziğe olan yatkınlığı gören müzik öğretmeleri de Sümeyye'nin başka müzik aletleri çalmasına yardımcı oluyor. Yüzde 90 otizmli olan ve bateri gösterisi ile herkesi kendine hayran bırakan Fatma Sümeyye'nin en büyük hayali ise Gripin ile sahneye çıkmak.

"Fatma Gripin hayranı onların şarkılarını çok seviyor ve en büyük hayalide Gripin ile çalmak"

Batariyi Zafer Doğulu'nun hediye ettiğini belirten Bengü Yıldırımer "Müzik ile otizm iç içe özellikle otizmli öğrencilerimizin duygularını ifade edebilmeleri için müzik en güzel araç. Biz müzikle ve onlarla bir bağlantı kuruyoruz ve onların iç dünyalarına ulaşabiliyoruz. Özellikle ritim duygularının gelişmesi için, aileleriyle birlikte onların performanslarını izlemek bizim için mutluluk verici. Yeteneği çok ön plandaydı annesi zaten onu küçük yaşlarda keşfetmişti, içinde bir müzik duygusu olduğunu anlamıştı. Onunla konuştuğumuz da bunun geliştirilebileceğini belirledik ve ritme yöneldi piyano da çalmaya başladı bir süre sonra, çok yetenekli bir öğrencimiz. Fatma'da özellikle ritimde ondaki gelişmeleri izlemeye başladığımızda müziği çok güzel duyduğunu ve yeteneğinin çok ön planda olduğunu gördüm. Notalarla çok güzel de bir ilişkisi var. Performansını her izlediğimizde çok heyecanlanıyoruz ve onu nerelerde görebiliriz diye hayal kuruyoruz. Çünkü ritimde, müzikte ve notalarda kaybolan bir çocuk. Burada kalması gerçekten çok üzücü destek olmaları bizim için çok önemli. Bu desteklerden en önemlileri de güzel sanatlar liselerine ve konservatuara gidebilmeleri olurdu. ya da değerli sanatçılarımızın onlarla sahneye çıkması da çok büyük destek olurdu. Fatma Gripin hayranı onların şarkılarını çok seviyor. En büyük hayalide Gripin ile çalmak" diye konuştu.

"Sanatçılarımıza sesleniyorum buradan bizim çocuklarımız ile de sahneye çıksınlar"

3-4 yaşlarında evde çatallarla ritim tuttuğunu söyleyen annesi Emine Şimşir, "Ağladığı zaman bile şarkı söyleyen bir çocuk. Baktım müzikle iç içe, daha sonra 5 yaşlarında okul eğitimine başladık. Orada müzik hocası piyona çalarken fark etmiş. Sonra bateri çalarken de hocamız bana video atıyordu. Bende Fatma'yı bir bateri hocasına götürdüm. İlk o baktığı zaman ben bunu eğitemem çünkü kendini eğitmiş ve kendisi çalabiliyor dedi. Müzik ve ritimlere uyum sağladığını fark ettim bütün müzikleri çalabiliyor. Ben eve ona materyal ve elektronik bateri aldım. Bu çocuklarımızın her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Sadece 2 Nisan'da değil bizi başka zamanda fark edip görsünler. Bu çocuklarımız sahnelerde, başka yerlerde başka yeteneklerle yer alsınlar. Mesela resim üstünde yetenekli çocuklarımız var. Fatma bateri çalmada çok güzel bir çocuk. Bunu gördükleri zaman biz bunlarla çalışamayız deyip geri döndüğüm zamanları da hatırlıyorum. Bize bir şans versinler. Sanatçılarımıza sesleniyorum buradan bizim çocuklarımız ile de sahneye çıksınlar" ifadelerini kullandı.

Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak
Otizmli Fatma'nın tek hayali Gripin ile sahneye çıkmak

Küçükçekmece Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Otizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizmli Fatma'nın tek hayali 'Gripin' ile sahneye çıkmak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı         
11:19
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli Fatma'nın tek hayali "Gripin" ile sahneye çıkmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement