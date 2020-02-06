(Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

(Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil iş yerinin duvarına çarptı.

(Özel) Otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Eyüpsultan'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otomobil iş yerinin duvarına çarptı. Sürücü yaralanırken, otomobilin geldiğini fark ederek iş yerinin içine kaçan vatandaş kazadan son anda kurtuldu.


Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bir telefon bayiinin duvarına çarptı. İş yerine dalan otomobil, çalışanlara ve çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kazanın yaşandığı sırada kaldırım üzerinde yürüyen bir kişi, otomobilin üzerine doğru geldiğini fark ederek kendini iş yerinin içine attı. Kaldırımda yürüyen yaya son anda ölümden dönerken, sürücü ise yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kazanın yaşandığı an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobilin hızlıca yoldan çıktığı, iş yerine girdiği ve bir kişinin de korku içinde kendini iş yerine attığı görüldü. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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