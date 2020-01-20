(Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

(Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

7 saat önce

Edirne'de, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Tunca Nehri kenarına uçtu.

(Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Edirne'de, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Tunca Nehri kenarına uçtu. Kazada, nehre yaklaşık 5 metre mesafe düşen araç içerisinde bulunan araç sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Serçin Şahin idaresindeki 22 AJ 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne Merkez'de bulunan Gazimihal Köprüsünden Tunca Nehri'nin kenarına uçtu.


Kazada hafif yaralanan sürücü Şahin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kontrol amaçlı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Köprüden nehir kenarına düşerek, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne Merkez, Tunca Nehri, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Gazete ilanı ile eş arıyor Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]