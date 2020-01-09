(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Beyoğlu'nda çöken binaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta manevra yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.


Beyoğlu'nda sabah saatlerinde tadilat halindeki bina, büyük bir gürültü ile çöktü. Yaşanan olaya ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çöken binanın bulunduğu sokağa girmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, manevra yapıyor. Bir iki denemenin ardından dar sokağa giren sürücü, bir anda çöken bina ile karşılaşınca hızla geri çıkmaya çalışıyor. Bu sırada çöken binadan gelen parçalar ve toz bulutu arabayı sarıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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