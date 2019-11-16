(Özel) Otomobil sürücüsü, dalgınlığının bedelini kaza yaparak ödedi

Çekmeköy'de bir araç sürücüsü, dalgınlığına yenik düşüp direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Sürücünün yoldaki setten normalden hızlı geçmesi de dikkatleri çekerken, sürücü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, bir vatandaş aracını yol kenarına park edip kuaföre girdi. O sırada yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsü, iddiaya göre yaşadığı dalgınlığın ve yoldaki setten hızlı geçmesinin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki araca çarparken, sürücü ile ailesi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kaza geçirenlere su ikram eden vatandaşlar, sürücünün oldukça dalgın olduğunu fark ettiklerini belirtti.



Kazaya tanık olan kuaför, "Müşterin geldi aracını buraya park etmişti. Arkadan gelen sürücü dalgındı herhalde. Ailesi vardı araçta, setten hızlı geçince şeridinden çıktı ve arabaya vurdu. Biz hemen müdahale ettik. Yaralı yoktu ama beyefendi baya dalgın olduğunu söyledi" dedi.



Sürücünün dalgınlığından ötürü başka bir araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde setten hızlı geçen sürücü kontrolünü kaybedip park halindeki araca çarpıyor. Çevredekiler yardıma geliyor. - İSTANBUL