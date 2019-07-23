Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
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(ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI

39 dakika önce

Esenler'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.

(ÖZEL) OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI, System.String[]

Esenler'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.
Olay, Namık Kemal Mahallesi, 30. Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler yolda oluşan çukurlar nedeniyle bakım, onarım çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, bir iş makinası ismi öğrenilemeyen operatörünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen iş makinası sokakta bulunan iki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kaza sırasında sokakta çok sayıda kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinasının çarptığı otomobillerde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
-Kontrolden çıkan iş makinesi
-İş makinesinin çarptığı araçlar
-Mahalle sakinleri ile röp.
-İş makinasının yolda çalışma yaptığı anlar (güvenlik kamerası)
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:34 Kaynak: DHA
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