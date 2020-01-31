(Özel) Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada - Son Dakika

(Özel) Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada

6 saat önce

Kartal'da, peronda bekleyen özel halk otobüsünün kapısını zorla açan şahıs içeri girdi.

(Özel) Özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada, System.String[]

Kartal'da, peronda bekleyen özel halk otobüsünün kapısını zorla açan şahıs içeri girdi. Şahıs, otobüste şarja takılı telefonu çalarak otobüsten kaçtı. Otobüse giren şahın telefon çaldığı anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal'da geçtiğimiz günlerde peronda bekleyen bir özel halk otobüsünü gözüne kestiren şahıs, otobüsün yanına gelerek içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından otobüsün kapısını zorlayarak açıp içeri girdi. Şahıs, otobüste şarja bırakılan cep telefonunu alıp cebine koydu. Ardından serinkanlı bir şekilde otobüsten ayrıldı.


O anlar otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs otobüsün önüne gelip içeriyi inceliyor. Ardından otobüsün kapısını zorlayıp açıyor ve şarja takılı telefonu çalıp kaçıyor. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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