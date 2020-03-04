(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi - Son Dakika
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(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi

6 saat önce

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.

(Özel) Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi, System.String[]

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.


47 yaşındaki Hakan Ay, 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalıştığını, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim aşkının hiç bitmediğini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına bir kaç yıldır kitap gönderdiğini ve binlerce öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını söyleyen Hakan Ay, "Öncelikli olarak evlerde kullanılmayan ikinci el kitapları okullara göndermeye başladım. Bu çalışmam ileriki günlerde yaygınlaştı ve bunu duyanlar maddi olarak destekte bulunmaya başladılar" dedi.


Kendisine yurt dışından da destek verenlerin bulunduğunun altını çizen Hakan Ay, "İnternet üzerinden birinci sınıf kitapları satın aldık. Sosyal medya üzerinden okullarla irtibata geçtik. İhtiyacı olan okullar, doğu, batı, kuzey, güney hiç fark etmiyor. Kayseri'de de 7 okula kitap gönderdim. Öğretmenlerimizle bağlantı kurup adreslerine kitapları kargo yolu ile gönderiyorum" diye konuştu.


2020 yılında son gönderdiği kitaplarla birlikte 230 okulda binlerce öğrenciyi kitapla buluşturmanın sevincini yaşadığını söyleyen Hakan Ay, "Binlerce öğrenciye bu kitaplarımız ulaşmış olacak. Kitaplarla buluşan öğrenciler o kadar çok seviniyorlar ki bana fotoğraflarını gönderiyorlar, video yolluyorlar. Beni bir öğretmen olarak ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kulandı. - KAYSERİ

Hakan Ay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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