Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı - Son Dakika

Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı

25.03.2021 09:17

Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yeni kitabı "Karahindiba"yı anlattı: Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin Doç. Dr.

Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yeni kitabı "Karahindiba"yı anlattı: Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş pandemide hem gece gündüz çalıştı hem de dördüncü kitabını yazdı

İSTANBUL - Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Emin Güneş dördüncü kitabı olan "Karahindiba"yı anlattı. Güneş, zorlu pandemi sürecinde kaleme aldığı kitabın sloganının "Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin" olduğunu söyledi.

Uzun yıllar boyunca birçok hastanede başhekimlik ve yöneticilik yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, "İkra: Yaratılışın Sırrı Aşktır", "İstanbul Seni Affediyorum" ve "İnsan Kokusu"nun ardından dördüncü kitabı olan "Karahindiba"yı çıkardı. Güneş'in zorlu pandemi sürecinde gece gündüz çalışırken arta kalan zamanlarda yazdığı ve "Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin" sloganı etrafında gelişen kitabı okuyucularla buluşmak üzere raflardaki yerini aldı. Güneş, "Karahindiba"nın okuyucuyu sımsıkı saracağını ve yüreklerinden atamayacakları bir başucu kitabını olacağını söyleyerek kendileriyle yüzleşme cesareti olanların mutlaka okumasını gerektiğini ifade etti.

"Pandemi döneminde hem gece gündüz çalıştım hem de kitabı yazdım"

Kaleme aldığı dördüncü kitabı olan "Karahindiba"yı pandemi döneminin zorlu şartları altında orta çıkardığını söyleyen Güneş, "Roman yazmak benim için her zaman bir keşif yolculuğu oldu. Yazdığım her roman benim için ayrı bir kendimi keşif oldu. Bu pandemi sürecinde de dördüncü romanım olan 'Karahindiba'yı kaleme aldım. Pandemi döneminde hem gece gündüz çalıştım hem de arta kalan vakitlerde 'Karahndiba'yı yazdım. Karahindiba, kaldırım taşlarının arasında, duvarlarda kendine bir yol bulup da filizlenen bir çiçektir. Elinize alıp üflediğinizde uçar ya, ondan geriye bir şey kalmaz işte o 'Karahindiba'dır. Aslında bir mücadele çiçeği, zorlu şartlarda bile var olmaya çalışan bir çiçektir. Bu kitapta üflediğinizde yok olan sizin kötülükleriniz, geçmişiniz, geride bırakmak istediklerinizi anlatmak istedim. Yani insan isterse yaşamında geçirmiş olduğu ya da hatırlamak istemediği bütün olumsuz şeyleri bir üflemeyle hayatından gönderebilir. Bu nedenle kitabın ismini 'Karahindiba' koydum" dedi.

"Hekim olarak sadece bedene değil duygulara da hitap etmeliyiz"

"Karahindiba"nın içeriğinden ve kitabı yazma sebebinden bahseden Güneş, "Karahindiba iki dostu, kaderi, sorgulamayı anlatıyor. Aynı zamanda kitabın içerisinde bir cinayet var. Maalesef ki bir kesik el cinayetini barındırıyor ve onunla ilgili bir gizemi anlatıyor. Bu gizemi anlatırken iki dostun kendilerine karşı olan kader yolculuğundan da bahsediyor. Bu yolculukta her iki dost birbirleriyle büyüyor. Ama burada asıl yolculuk kişilerin kendilerinden kendilerine yaptığı yolculuk. Zaten bence asıl yapılması gererken yolculuk da budur. Karahindiba gerçekten insanları içine çekecek bir roman ve eğer içinizdeki ben ile yüzleşme cesaretiniz var ise 'Karahindiba'yı lütfen okuyun. Sizi sımsıkı saracak, yüreğinizden atamayacağınız bir başucu kitabı olacağın inanıyorum ve bu konuda da iddialıyım. Bu kitaba ciddi anlamda büyük bir emek harcadım. Ben bir hekim olarak insanların bedenine dokunuyorum. Hayatına dokunulmuş o kadar çok insan var ki. Belli bir süre sonra hayatına dokunduğumuz insanların sadece bedenine değil, ruhuna da hitap etmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Çünkü insan bir bütün ve insan sadece bedeniyle değil, duygularıyla da var. Ben de bir cerrah, bir hekim olarak bunu en iyi şekilde yapabilirim dedim ve bu dördüncü romanımı yazdım" diye konuştu.

"Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin"

Dördüncü kitabı Karahindiba ile okuyucuya vermek istediği mesajı anlatan Güneş, kaleme aldığı diğer kitaplardan da bahsederek "İlk romanım 'İkra: Yaratılışın Sırrı Aşktır'dı. Daha sonra 'İstanbul Seni Affediyorum'u kaleme aldım ve İstanbul'un tüm semtlerini tek tek dolaştım. İstanbul'da aşkı, İstanbul'un gizemli sokaklarını yazdım ve okuyucularımı İstanbul'da keşif yolculuğuna çıkardım. Bunlarda sonra ise 'İnsan Kokusu'nu kaleme aldım. 'İnsan Kokusu' senaryo haline getirildi ve İnşallah filmi de çekilecek. ve nihayetinde pandemi sürecinde de 'Karahindiba'yı yazdım. İçinizdeki ben ile yüzleşme cesaretiniz var ise lütfen 'Karahindiba'yı okuyun diyorum. Benim buradaki sloganım 'Işığı taşıyorsan karanlığa girmelisin' oldu. Kitabın içindeki asıl konu da bunun etrafında gelişen gizemli olaylardır. Gerçekten okuyucuyu sımsıkı avucuna alan olaylar var. Eğer insanların içinde bir ışık var ise onu etrafına yaymalı, dağıtmalı ve etrafını aydınlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı
Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı

Genel Cerrahi, Emin Güneş, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yollarda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'ı aradı: O ne frikikti ya Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu         
09:48
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Erbakan'ın "asil-yedek üye" geleneği hayata geçirildi         
08:57
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler Kızların tekme tokat kavgasını kimse ayıramadı! Evire çevire böyle dövdüler         
18:12
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 10:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide gece gündüz çalışan doktor, dördüncü kitabını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei