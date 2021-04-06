(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü "Kronik astımım" dedi, 2.47 promil alkollü çıktı - Son Dakika

(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü "Kronik astımım" dedi, 2.47 promil alkollü çıktı

06.04.2021 14:01
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü

Antalya'da ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü.

Antalya'da ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü. Park halindeki araca çarpan kadın sürücü, kronik astımı olduğunu belirterek alkol metreyi üflemek istemezken, kadın sürücü 2.47 promil alkollü çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası sürücüye 7 bin 187 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine ise 6 ay el konuldu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Sarılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza Meryem Y.'ninin kullandığı 07 ABZ 260 plakalı aracın Muhittin Ersoy Bulvarı'ndan 3020 Sokağa girdiği sırada sürücüsünün dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında park halinde bulunan 07 AAS 636 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Ticari araç ve çarptığı otomobil çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarken, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ticari araç sürücüsü Meryem Y., uzun süre kaza yapan araçlara bakıp sigara üzerine sigara yaktı.

Astım hastasıyım dedi, alkollü çıktı

Trafik ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istediği kadın sürücü, kendisinin kronik astım hastası olduğunu, bundan dolayı üfleyemediğini alkol almadığını söyledi. Trafik görevlilerinin 'o zaman hastaneye götürüp alkolünüzü orada ölçeceğiz' demesi üzerine kadın alkolmetreyi üflemeyi kabul etti. Kronik astım olduğunu söyleyen kadın sürücünün 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

7 bin 187 TL ceza

Meryem Y.'ye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehdit etmek suçlarından 4 bin 37 TL, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/101 sayılı kararının 1.maddesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildiğinden hakkında aynı kanunun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 7 bin 187 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Yetkin'in sürücü belgesine 6 aylığına el konulurken kullandığı araç bağlanarak yediemin otoparkına gönderildi. - ANTALYA

(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı
(ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü Kronik astımım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı

Türk Lirası, Antalya, Alkol, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL)Park halindeki araca çarpan kadın sürücü 'Kronik astımım' dedi, 2.47 promil alkollü çıktı - Son Dakika


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