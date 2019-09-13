Son Dakika Haberleri: (Özel) Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada
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(Özel) Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

2 saat önce

Tuzla'da park halindeki bir otomobil birdenbire alev alarak sokak ortasında yandı.

(Özel) Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada, System.String[]

Tuzla'da park halindeki bir otomobil birdenbire alev alarak sokak ortasında yandı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birdenbire alevlerin yükseldiği otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.


Otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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