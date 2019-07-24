Son Dakika Haberleri: (Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek, güneşin altında 2 gün boyunca aç susuz kaldı
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(Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek, güneşin altında 2 gün boyunca aç susuz kaldı

44 dakika önce

Esenyurt'ta pencere camı ve demir parmaklıklar arasında 2 gün boyunca mahsur kalan köpek susuzluktan ve açlıktan baygınlık geçirmek üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.

(Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan köpek, güneşin altında 2 gün boyunca aç susuz kaldı, System.String[]
Esenyurt'ta pencere camı ve demir parmaklıklar arasında 2 gün boyunca mahsur kalan köpek susuzluktan ve açlıktan baygınlık geçirmek üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin içler acısı haldeki köpeğe su verdiği anlar kalpleri ısıttı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1490 sokakta yaşandı. Sokak üzerindeki bir binanın bahçe katındaki boş evin pencere camı ve demir parmaklıkları arasında bir köpeği gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin sahibini çağırdı. Daire sahibi gelene kadar itfaiye ekipleri bir kaba su koyarak köpeğe verdi. Sıcak altında 2 gün boyunca aç ve susuz kalan köpeğin içler acısı hali görenleri duygulandırdı.

Köpeğin durumunu gören Aydın Arvas ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Köpek ev sahibinin gelip kapıyı açmasıyla itfaiye ekipleri tarafından cam sökülerek kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anını izleyen çocuklar ekibi alkışladı. Köpek çocuklar tarafından ekmek verilerek beslendi. - İSTANBUL
Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
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