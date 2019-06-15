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(Özel) Pendik'de virajı alamayan otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı

33 dakika önce

Pendik'de seyir halinde olan Gökçe Kurt kontrolündeki araç, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.

(Özel) Pendik'de virajı alamayan otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı, System.String[]
Pendik'de seyir halinde olan Gökçe Kurt kontrolündeki araç, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü Kurt ağır yaralandı.

Pendik Güzelyalı Mahallesi Oğuzlar Sokak'ta geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Gökçe Kurt aracıyla sokak üzerinde ilerliyordu. Kurt, aracıyla virajı döndüğü sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü Gökçe Kurt kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ekibi, yaralı kadını Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yan yatan araç çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Oğuzlar, Güzelyalı Mahallesi, Gökçe, Pendik, 3. Sayfa
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