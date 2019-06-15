(Özel) Pendik'de virajı alamayan otomobil devrildi, sürücü ağır yaralandı
33 dakika önce
Pendik'de seyir halinde olan Gökçe Kurt kontrolündeki araç, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
'de seyir halinde olan Gökçe
Kurt kontrolündeki araç, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü Kurt ağır yaralandı.
Pendik Güzelyalı Mahallesi Oğuzlar
Sokak'ta geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Gökçe Kurt aracıyla sokak üzerinde ilerliyordu. Kurt, aracıyla virajı döndüğü sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü Gökçe Kurt kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ekibi, yaralı kadını Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yan yatan araç çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL
İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti
Cezaevi firarisi: Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara!
Balıkesir'de bakıcı dehşeti! Bir de sosyal medyada boy boy poz verdi