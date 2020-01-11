(Özel) Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi - Son Dakika

(Özel) Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi

6 saat önce

Pendik'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi.

(Özel) Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi, System.String[]

Pendik'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi. Kalem şeklinde tasarlanmış tabancanın, farklı mekanizmaların birleştirilmesiyle elde edildiği görüldü.


Pendik'te, 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üzerini aradı. Yapılan aramada kalem şeklinde tasarlanmış bir tabanca ele geçirildi. Tabancanın, farklı mekanizmalardan elde edilen, içerisinde tek mermi bulundurabilen ve tek atımlık bir suikast silahı türü olduğu anlaşıldı. Tabancanın aynı zamanda kalem-silah olarak da adlandırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarmak için söylediği sözler olay oldu
Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada! Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Son Dakika Haberleri
16:53 Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2) - Son Dakika Haber
16:52 Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haber
16:49 Laodikya Antik Kenti'ne 2019'da rekor ziyaretçi - Son Dakika Haber
16:49 Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika Haber
16:47 Batman'da hayvan hırsızları yakalandı - Son Dakika Haber
16:25 Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Son Dakika Haber
16:21 Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:00:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]