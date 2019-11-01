Son Dakika Haberleri: (Özel) Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu

(Özel) Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu

6 saat önce

Pendik'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırıma çıktı.

(Özel) Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu, System.String[]

Pendik'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, kaldırıma çıktı. Faciaya ramak kalan kazada otobüs ağaca ve tabela direğine vurarak durabildi. Otobüste o sırada yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.


Pendik Bahçelievler Mahallesinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İETT otobüsü, durağın bulunduğu kaldırıma çıkarak ağaca, dubalara ve trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Otobüsün kontrolden çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otobüste o sırada yolcu olmaması ve otobüsün durakta bekleyen vatandaşların arasına dalmaması olası bir faciayı önledi.


Olaya tanık olan bir vatandaş, "Otobüs yukarıdan aşağı gelirken yolun kaygan olması nedeniyle buradaki bariyerlere ve yön levhalarına çarparak ağacın burada durdu. Allah'tan yaralanma ya da can kaybı olmadı. Kaza mahallinde otobüs durağı vardı, yolcular da herhangi bir zarar görmedi. Şoför durağa dalmadan ağaca vurarak otobüsün hızını kesti" dedi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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