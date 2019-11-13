Son Dakika Haberleri: (Özel) Pendik'te lisede şok eden olay
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Pendik'te lisede şok eden olay - Son Dakika

(Özel) Pendik'te lisede şok eden olay

7 saat önce

Pendik'te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmemek için kendisini 2. kattan aşağı attı.

(Özel) Pendik'te lisede şok eden olay, System.String[]

Pendik'te lise öğrencisi genç kız, okulda yapılan sınava girmemek için kendisini 2. kattan aşağı attı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız hastaneye kaldırıldı.


Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir lisede gerçekleşen olayda, iddiaya göre 10. sınıf öğrencisi N.K., okulda yapılacak olan sınava girmek istemedi. Genç kız, sınava girmemek için kendisini okulun 2. katından aşağı attı. Okuldaki görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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