(Özel) Pendik'te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Pendik'te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Pendik'te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada

7 saat önce

Pendik'te bir şahıs, önünde beklediği züccaciye dükkanın sahibi dışarı çıktığı sırada dükkanın kapısının önündeki ütüyü çaldı.

(Özel) Pendik'te şahsın kaşla göz arasında ütü çaldığı anlar kamerada, System.String[]

Pendik'te bir şahıs, önünde beklediği züccaciye dükkanın sahibi dışarı çıktığı sırada dükkanın kapısının önündeki ütüyü çaldı. Ütüyü çalan şahıs koşarak oradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs, züccaciye dükkanının önünde duran ütüyü gözüne kestirdi. Şahıs, dükkanın önünde bekleyerek ütüyü çalmak için en uygun anı kolladı. Dükkan sahibi, dükkandan çıkarak evinin karşısındaki evine kısa bir süreliğine gittiğinde ise şahıs ütüyü çalmak için harekete geçti. Dükkanın kapısının önündeki rafta duran ütüyü kaşla göz arasında çalan şahıs koşarak oradan uzaklaştı. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık mağduru olduğunu anladı.


Şahsın, dükkanın önünde duran ütüyü kaşla göz arasında çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs dükkanın önünde bekliyor, dükkan sahibinin boş anını bulduğunda ütüyü çalarak kaçıyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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