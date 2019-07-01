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(Özel) Pendik'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı

1 saat önce

Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran şahıs tek teker ile ilerleyerek yolda tehlike saçmıştı.

(Özel) Pendik'te tek teker terörü estiren motosikletli maganda yakalandı, System.String[]
Pendik'te motosikletin selesinde dizleri üzerinde duran şahıs tek teker ile ilerleyerek yolda tehlike saçmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından motosikletli maganda, polis tarafından yakalandı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde motosikletli bir maganda, motosikletin selesi üzerinde dizleri üzerinde oturmuş, ardından motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyerek yolda tehlike saçmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri motosikletli magandayı yakaladı. Şahsa, 'motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaktan' ve 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan' para cezası verildi. Şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
Polis, Pendik, 3. Sayfa
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