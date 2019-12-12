(Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika

(Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar

6 saat önce

Özellikle Ege Bölgesinde evlerde çok sık yapılan hamur işi pişiyi, Manisalılarla buluşturan ev hanımları, hem meslek sahibi oldu hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

(Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar, System.String[]

Özellikle Ege Bölgesinde evlerde çok sık yapılan hamur işi pişiyi, Manisalılarla buluşturan ev hanımları, hem meslek sahibi oldu hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Peynirli, patatesli ve kıymalı olmak üzere günde 600 ila 700 arası pişi yapan ev hanımları siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.


Ege Bölgesi'nde, özellikle evlerde anneler tarafından yapılan geleneksel hamur işi pişi, ev hanımları tarafından Manisalılarla buluştu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde açılan bir genç girişimcinin öncülük ettiği pişici dükkanına, vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Simit, börek ve poğaçanın yanında alternatif kahvaltılık olan pişi, lezzetiyle de dikkat çekiyor. Hijyenik bir ev ortamında müşterilerin önünde pişi yapan dört ev hanımı siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.


Unutulmaya yüz tutmuş pişiyi ekonomiye kazandıran ev hanımları hem meslek sahibi oldu, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Dükkan da çalışan ev hanımlarından Gülşen Aktaş, "İnsanlar genel olarak hep simit ve poğaça yemekten sıkılmışlardı. 'Pişiden dükkan mı olur' diyerek bizle önce dalga geçtiler. Ev yapımı pişi, börek, sarma şeklinde kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Bu şekilde insanlara hizmet sunuyoruz. Pişi genel olarak Ege yöresine ait bir yiyecek ama bazı farklı şehirlerimizde de var. Mayalı hamur içerisine peynir, patates veya kıyma koyarak bu şekilde yapıyoruz. Bizim patronumuz Burak Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte fikir edinmiş. Burayı açtı bize de iş imkanı sağladı. Biz normalde ev hanımıydık. Hepimiz burada sigortalı ve maaşlı bir şekilde çalışıyoruz. Pişilerimiz peynirli ve patatesli 1 lira, kıymalı 1 buçuk lira. Günde yaklaşık 600 ila 700 arası yapıyoruz. Sipariş olduğu vakit daha da çok yapıyoruz. Biz normalde ev hanımıyız. Biz hepimiz burada iş sahibi olduk. Biz de kendimi paramızı ve maddi özgürlüğümüzü kazandık. Aile ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık. Hepimizin ihtiyacı vardı. Sağ olsun patronumuzda böyle bir iş yeri açarak bize yardımcı oldu. Ev hanımları böyle işlerde çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunabilirler" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi
Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

Son Dakika Haberleri
17:07 Dev çalışmada abone bağlantıları sürüyor - Son Dakika
17:06 Cabadak, "Yeni Hedefler İçin, Daha Çok Çalışacağız" - Son Dakika
17:06 Palandöken Belediye Başkanı Sunar, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
17:06 Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu - Son Dakika
17:06 Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]