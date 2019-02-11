Özel Plakalı "Renault Toros"U 150 Bin Liradan Satışa Sundu

Kastamonu
'da bir kişi, 06 AKP
37 plakalı Renault
Toros marka otomobilini 150 bin liraya satıyor.
Kastamonu'nun Tosya
ilçesinde yaşayan İbrahim Gökçe
, 06 AKP 37 plakalı 2000 model Renault Toros marka otomobili 2 yıl önce Kırıkkale
'den satın aldı. Plakayı kendi otomobiline takmak isteyen Gökçe, bir süre sonra bu otomobilini satmak zorunda kalınca, plaka satın aldığı otomobilin üzerinde kaldı.
Kastamonu şehir merkezinde otomobili satışa çıkaran Gökçe, aracına 150 bin lira istiyor.
Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobili 2 yıl önce Kırıkkale'den satın aldığını söyledi. AK Parti
'nin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Gökçe, "AK Parti'ye gönül verdiğim için uzun uğraşlar sonucu yüksek bir fiyata bu otomobili satın aldım. Plakayı kendi otomobilimize takacaktık ama nasip olmadı. 2 yıldır bizde duran bu plakayı satışa çıkardım. Bu plakanın manevi değeri var." dedi.
Arabayı satmak için internet sitesine ilan verdiğini belirten Gökçe, "Biz Tosya'da yaşıyoruz ama AK Parti sevdalıları görsün diye Kastamonu merkeze otomobilimizi götürdük, orada satışa çıkardık. Satış ilanları internette de duruyor. Şu ana kadar çok sayıda AK Parti sevdalısı, plakası nedeniyle aradı. Aracımıza 150 bin lira fiyat belirledik, en yüksek fiyatı verene satacağız." diye konuştu.
Renault Toros marka otomobiller, 15 bin ile 25 bin lira arasında alıcı buluyor.