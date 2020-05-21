(Özel) Polis, düşüp başını kaldırma çarpan genç için seferber oldu - Son Dakika

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yakın noktada fenalaşarak yere düşen gencin yardımına sabit görevdeki polis ekipleri koştu. Polis yan yatırdığı gence su döktü, bileklerine masaj yaptı.



Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Kent Meydanı yakınında meydana geldi. Sahile yürüyüşe gelen bir genç yürürken bir anda fenalaştı ve başını kaldırıma vurdu. Başından yaralanan ve yerden kalkamayan gencin yardımına sahil bandında sabit görevde bulunan polis ekipleri koştu. Genci suyla ayıltmaya çalışan polis, genci yan konuma çevirdi. Genci ayık tutmaya çalışan polisler, diğer taraftan hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bu sürede durumu ağırlaşan genci polisler, "Geliyor ambulans çağırdık. Kapatma gözünü, dur sana masaj yapayım. Bizimle konuşmaya devam et. Nefes al yavaş yavaş, panik yapma" diye telkinde bulundu.



Polisten masaj



"Ağabeyimi arayın ağabeyimi" diyen gencin bileklerine polis masaj yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan gence ilk önce maske, sonra boyunluk taktı. Sedyeye alınan ve isminin Hasan olduğu öğrenilen genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA