(Özel) Polis 'evde kal' dedi, 2 ay önce bağlanan aracını evine getirdi - Son Dakika

Bursa'da iki ay önce 65 yaş üstü vatandaşın aracını trafikten men eden polis ekipleri, cezayı ödeyen vatandaşın dışarıya çıkmaması için bağlanan aracını evine kadar getirdi.



Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Ali Koç'a ait 07 F 8977 plakalı aracı oğlu G.K.'nin kullandığı sırada polis ekipleri çevirdi. G.K.'nin daha önceden ehliyetine el koyan ekipler aracın muayenesinin de geçmiş olduğunu görünce aracı bağlayıp trafikten men etti.



2 ay içerisinde aracın eksiklerini tamamlayıp kesilen para cezasını da ödeyen Ali Koç bu sefer de korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklayan genelgeye takıldı. Dışarıya çıkamayan Ali Koç aracı almaya gidemeyince devreye polis ekipleri girdi. 65 yaş üstü Ali Koç'un aracını otoparktan alan polisler aracı evine kadar götürüp anahtarını teslim etti. Yaşanan durum karşısında Koç, polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA