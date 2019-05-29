Son Dakika Haberleri: (Özel) Polis memurundan burnunu kıran esnafa tokat
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Polis memurundan burnunu kıran esnafa tokat

1 saat önce

Beylikdüzü'nde sivil polis memuru ile manav arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

(Özel) Polis memurundan burnunu kıran esnafa tokat, System.String[]
Beylikdüzü'nde sivil polis memuru ile manav arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Esnaf tarafından kafa atılarak burnu kırılan polis memuru, esnafı tokatladı.

Olay, Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manav sahibi Hacı A. kamyon ile gelen sebze ve meyveleri dükkanına indirirken yolun bir kısmını işgal etti. O sırada Beylikdüzü'nde görevli bir polis memuru aracıyla yoldan geçmek istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Polis memuruna kafa atarak burnunu kıran esnaf Hacı A., olay yerinden kaçtı. Hacı A.'nın dükkanında çalışan akrabası da olayı görmesi üzerine kavgaya dahil oldu. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, olayın ardından Hacı A. kısa sürede yakalandı.

Tarafları sakinleştiren polis ekipleri manav ve yanındaki akrabasını polis otosuna götürdü. Bu sırada polis memuru yüzleşmek için yanına geldiği esnafa tokat attı. Araya giren polisler, tarafları tekrar ayırdı. Manav ve akrabası, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
Polis, Beylikdüzü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ATM'ye balta ile saldıran öfkeli adam üzerine tek satırlık not bıraktı Kayıp Üzeyir'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu Polis, bileklerini kesip binadan atlamaya kalkışan genç kızı böyle kurtardı Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Polis memurundan burnunu kıran esnafa tokat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]