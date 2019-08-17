(ÖZEL) Polisler Türk Bayrağını yerde bırakmadı

İstanbul Sultangazi'de elektrik direkleri arasına asılı olan Türk bayraklarının yere düştüğünü gören polis memurları bayrağı yerde bırakmadı.

İstanbul Sultangazi'de elektrik direkleri arasına asılı olan Türk bayraklarının yere düştüğünü gören polis memurları bayrağı yerde bırakmadı. Polislerin bayrakları toplayıp öperek anlına koyduğu o duygusal anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Sultangazi'de aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direkleri arasına asılan Türk Bayrakları yere düştü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Türk Bayrağının yerde olduğunu görünce duruma müdahale ederek bayrakları toplamaya başladı. Tek bayrakları toplayan polis memurlarından birisi Türk Bayrağını öperek anlına koydu. Yerdeki bayrakları toplayan ekipler, rüzgar nedeniyle diğer bayraklar düşmesin diye direğe bağladı. Görenleri duygulandıran polislerin bayrak duyarlılığı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik

Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi