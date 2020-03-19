(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı - Son Dakika
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(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

7 saat önce

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi.

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı, System.String[]

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi. Acil ve önemli bir durum yoksa hastanelere gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Görüldü ki gerçekten Covid-19'da sıcaklık arttığı zaman bulaştırıcılık ciddi bir şekilde azalıyor. Aslında biz dezenfektan kullanımını önermiyoruz. Su ve sabun el hijyeni açısından yeterlidir" dedi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan ve ardından Türkiye'de görülen yeni tip korona virüsü (Covid-19) karşısında vatandaşlar tedbirlerini artırdı. Özel Medipol Mega Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son günlerde en çok konuşulan konu olan korona virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


"Maskeye ihtiyacı olan insanların maskeye ulaşımı oldukça önemli"


Ülkemizde de görülmeye başlayan yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı maske önlemlerinin ve maskenin doğru kullanımı konusu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Akkoyunlu, "Maske konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Aslında hem ülkemizde hem de yurt dışında ciddi tartışma oluşturan bir konu oldu. Burada 2 şey çok önemli. 1'i stratejik maske kullanımı yani maskeye ihtiyacı olan insanların maskeye ulaşımı oldukça önemli. İkincisi ise maskeye ihtiyacı olmayan insanların maske kullanımı önemli bir problemdir" dedi.


"Ciddi bir şekilde maske üretimi var, fiyatlar düşecek"


Maske stokçularına karşı vatandaşları uyaran Akkoyunlu, "15-20 gün önce Amerika'da maske bulunamadı. Tıbbi personel maske stokunu yetiştiremedi. Çin'de şokun ilk dönemlerde yaşandığında maske bulunamadı. Ülkemizde maske üretimi başladı. Devlet bu işe el attı. Dünya Sağlık Örgütü bu işe el attı. Artık ciddi bir şekilde maske üretimi var. Bu nedenle fiyatlar düşecek. Stokçuların ellerinde maske varsa satışa sunsunlar. Vatandaşlarımız çok yüksek fiyatlara maske almasın. Şu an için gerek yok. Salgın başladı ama bu süreçte evde olmaları, dışarıya çok zor durumda kalmadıkça çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu kullanım alanlarına girmemeleri maskeden çok daha değerli" diye konuştu.


"Bir vaka pozitif çıktıysa bunun karşılığında yakalanmamış olan 400 vaka vardır"


Toplu taşımaların ve kamuya açık alanlarda zor durumda kalmadıkça bulunulmaması gerektiğini belirten Akkoyunlu, "Artık salgın Türkiye'ye geldi. 1 vaka pozitif çıktıysa bunun karşılığında yakalanmamış olan 400 vaka vardır. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Şu an Türkiye'de 100 civarında vaka varsa tahmin edin o civarda bir enfeksiyon söz konusu acil ve önemli bir durum yoksa hastanelere gidilmemesi gerektiğini tavsiye ediyoruz. Toplu alanları zor durumda kalmadıkça kullanmamamız gerekiyor. Kullanmaya mecbur isek o zaman tedbirimizi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


"En önemli bulaş yolları ellerimiz"


Ellerin en önemli bulaşma yolu olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, "En önemli bulaşma yolları ellerimizdir. Marketlerde eldiven takılıyor sapsarı olmuş, ellerini ağızlarına götürüyorlar. Bunun hiçbir şekilde koruyuculuğu yok. Bu noktada eldiven kullanmanın bir faydası yok. El temizliği maske kullanımdan daha önemli. Ellerimizin temiz olması bizi enfeksiyondan koruyor. Yoksa enfeksiyon ellerimizden geçmiyor. Yani ellerimizden vücudumuza girmiyor. Ellerimizden ağzımıza, burnumuza giriyor" dedi.


"Korku savunma mekanizmasını harekete geçirir"


Salgın zincirindeki en önemli halkanın taşıyıcı konumunda olan gençlerin oluşturduğunu ve gençlerinde dikkatli olması gerektiğini aktaran Akkoyunlu, "Bu virüs bir grip ama öldürücülüğü diğer griplere göre fazla olan bir grip bu nedenle biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu virüse karşı iki yaklaşım var. Bir kesim tamamen boş veriyor. İtalya örneğinde gördüğümüz gibi, ikincisi ise aşırıcı korumacı ve panik yaklaşım Çin'de Wuhan'daki yaklaşım örneğinde olduğu gibi. Korku bizim için önemlidir. Savunma mekanizmasını harekete geçirir. Korunmanızı sağlar. Panik maskelere, kolonyalara, marketlere saldırmanıza neden olur. Yaşlılar virüsten çok daha fazla etkileniyor. Kronik hastalığı olanlar, gebeler daha fazla etkileniyor. Ama bu gençlerin bu virüsten etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Gençler ve çocuklarda etkileniyor. Mesela Fransa'da genç nüfusun etkilenme oranı daha fazla olduğunu görüyoruz. Gençlerinde kendilerini koruması gerekiyor. Salgın zincirinin kırılması açısından en önemlisi gençlerin de korkması lazım" ifadelerini kullandı.


"Nerede üretildiği ve içeriği belli olmayan dezenfektanlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor"


Virüse karşı önlem amaçlı kullanılan dezenfektanlar konusunda içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akkoyunlu, "Dezenfektanlar konusunda bir paranoya oluştu. Nereye bakılsa herkesin elinde dezenfektan ve 2 - 3 dakikada bir ellerini dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Fakat birçoğu nerede üretildiği ve içeriği belli olmayan dezenfektanlar bunlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Aslında biz dezenfektan kullanımını önermiyoruz. Su ve sabun el hijyeni açısından yeterlidir" dedi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Muhammed Emin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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