Özel | Raisa & Vanessa: Paris Modanın Manevi Başkenti
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason, Paris Moda Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.
Türkiye
'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason
, Paris Moda
Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı. Paris'in en ünlü caddelerinden birinde açtıkları showroomda buluştuğumuz ikiz kardeşler ile moda ve tasarım serüvenlerini konuştuk...
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:28
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