Son Dakika Haberleri: Özel | Raisa & Vanessa: Paris Modanın Manevi Başkenti

Özel | Raisa & Vanessa: Paris Modanın Manevi Başkenti

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason, Paris Moda Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.

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Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason, Paris Moda Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı. Paris'in en ünlü caddelerinden birinde açtıkları showroomda buluştuğumuz ikiz kardeşler ile moda ve tasarım serüvenlerini konuştuk...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:28 

Sason, Türkiye, Moda, Paris, Dünya
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