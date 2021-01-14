Özel Raportöründen İsrail'e "Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın" çağrısı - Son Dakika

Özel Raportöründen İsrail'e "Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın" çağrısı

14.01.2021 18:03
Özel Raportöründen İsrail'e

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "işgalci güç İsrail'e" işgal altındaki Filistin halkı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına "hızlı ve eşit" erişim sağlama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "işgalci güç İsrail'e" işgal altındaki Filistin halkı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına "hızlı ve eşit" erişim sağlama çağrısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Kovid-19 salgınına karşı kendi vatandaşları için aşı programını uygulamaya koyması etkileyiciydi." ifadesini kullandı.

İsrail'in dünyada kendi vatandaşlarına en fazla oranda aşı ulaştıran ülke olduğunu belirten Lynk, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet statüsüne sahip Filistinlilere Kovid-19 aşısı teklif ettiğini öğrendiklerini kaydetti.

Lynk, ancak İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgal altındaki Filistinlilere yakın gelecekte mevcut aşılara erişimi garanti edemediğini vurguladı.

Filistin makamlarının sipariş verdiği Kovid-19 aşılarının ise ülkeye ulaşmasının haftalar alacağına dikkati çeken Lynk, şunları kaydetti:

"Bu, 4,5 milyondan fazla Filistinlinin korunmasız kalacağı ve Kovid-19'a maruz kalacağı, İsrail yerleşimci nüfusu da dahil olmak üzere (Filistinlilerin) yakınlarında ve aralarında yaşayan İsrail vatandaşlarının aşılanacağı anlamına geliyor. Ahlaki ve yasal olarak, bir yüzyılın en kötü küresel sağlık krizinin ortasında gerekli sağlık hizmetlerine bu farklı erişim kabul edilemez."

1700'den fazla Filistinli Kovid-19'dan öldü

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2020 Mart ayından beri 160 bin Filistinlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Lynk, virüsten dolayı 1700'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lynk, Filistinliler arasında vaka ve ölüm sayısının son haftalarda sürekli arttığına dikkati çekerek salgının zaten kötü durumda olan Filistin'deki sağlık sistemine ağır darbe vurduğuna işaret etti.

Özel Raportör Lynk, "işgalci güç İsrail'e" işgal altındaki Filistin halkı için Kovid-19 aşılarına "hızlı ve eşit" erişim sağlama çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel Raportöründen İsrail'e 'Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın' çağrısı - Son Dakika


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