(ÖZEL) Restoranların korona gölgesinde hizmet planı - Son Dakika

(ÖZEL) Restoranların korona gölgesinde hizmet planı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemin tamamlanmasıyla beraber kontrollü normalleşmeye geçiliyor.

(ÖZEL) Restoranların korona gölgesinde hizmet planı, System.String[]

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemin tamamlanmasıyla beraber kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Oturma alanlarına müşteri kabul etmelerine izin verilmeyen restoranlar kontrollü normalleşmeye dahil olmak istiyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, "Restorana giren müşterinin ateşini ölçülecek ve personelin kıyafetlerine, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her oturan müşteriye kolonya ve dezenfektan dökülecek. Restoranın birçok bölgesine dezefektanların konulması ve çatal bıçakların poşet içerisinde olması gibi standartlarımız var"


Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemi atlatırken, kontrollü normalleşme süreci hayata geçirilmeye başladı. Bu eksende AVM'lerin ve berberlerin 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlamasının ardından gözler restoranlara çevrildi. 18 Mart'tan bu yana paket servis hizmetine yönelen yiyecek-içecek sektörü, tekrar hizmet vermeye hazırlanıyor. Restoranlar sosyal mesafeli masa konumlandırması ile alınacak hijyen tedbirleriyle hizmete başlamak istiyorlar.


Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, video bağlantı üzerinden koronavirüsle mücadele sürecinde kısmi olarak kapalı olan restoranların nasıl bir yol izledikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bingöl, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı çerçevesinde alınacak önlemlerle restoranların hizmete devam etmek istediklerini söyledi.


"Bir an önce restoranlar olarak hizmet vermek istiyoruz"


AVM ve kuaförlerin alınan önlemler doğrultusunda hizmete başladığına ve restoranların da açılması gerektiğini söyleyen Bingöl, "Biz bu süreçte nasıl bir işleyiş olacağıyla ilgili standartları belirledik. Hijyen, maske, masa aralıkları, tek kullanımlık materyaller gibi hususları belirledik. İnsan sağlığına zarar verilmeyecek şekilde önlemlerimizi alarak biz restoranların açmak istiyoruz. Ama bunu Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı çerçevesinde oluşturulan bir komisyonla gerçekleştirmek istiyoruz. Biz berberlerden, alışveriş merkezlerinden daha riskli olduğumuzu düşünmüyoruz. Bir an önce restoranlar olarak hizmet vermek istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızda tamamlanmış durumda" diye konuştu.


"Restoranların yüzde 50'si iftarda paket servisi yapıyor"


Bingöl, kontrollü normalleşme döneminde restoranların yüzde 50'sinin tamamen kapalı olduğunu söyleyerek, "Yüzde 50'si de Ramazanda paket servisi yapıyor. Paket servisini yapanların yüzde 20'si de paketlerinden memnun" ifadelerini kullandı.


"Masa aralıkları 1 buçuk metre olacak"


Bingöl, restoranların faaliyete devam etmesi durumunda alınacak tedbirlerden de bahsederek, "Masa aralıklarının 1 buçuk metre olacak. Restorana giren müşterinin ateşini ölçülecek ve personelin kıyafetlerine, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her oturan müşteriye kolonya ve dezenfektan dökülecek. Restoranın birçok bölgesine solüsyonların konulması ve çatal bıçakların poşet içerisinde olması gibi standartlarımız var" şeklinde konuştu.


"Restoran sektörünün durması, çoğu sektörü de etkiliyor"


Bingöl, bu Ramazan ayında restoranların yüzde 50'sinin iftarlara paket servisi yaptığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda bir kampanyamız bulunuyor. Eskiden eşiniz dostunuzla beraber restoranda yaparken, bu sene böyle bir durum söz konusu değil. Bu şekilde istediğiniz birisine veya durumu olmayan birisine de iftar yemeği gönderebiliyorsunuz. Restoran sektörünün durması, çoğu sektörü de etkiliyor. Bu anlamda bizim sektörün önemi çok büyük".


Bingöl, Bilim Kurulu'yla yapılacak çalışmayla beraber alınacak tedbirler doğrultusunda restoranların hizmet vermek istediklerinin altını çizerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Ramazan Bingöl, Türkiye, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi (ÖZEL) Restoranların korona gölgesinde hizmet planı - Son Dakika Ekonomi

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