Özel Röportaj | Aaron Harrison
1 saat önce
Galatasaray'ın All-Star oyuncusu Aaron Harrison, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.
Galatasaray
'ın All- Star
oyuncusu Aaron Harrison, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:47 Kaynak: Youtube
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