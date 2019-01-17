Son Dakika Haberleri: Özel Röportaj | Aaron Harrison

Özel Röportaj | Aaron Harrison

1 saat önce

Galatasaray'ın All-Star oyuncusu Aaron Harrison, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın All- Star oyuncusu Aaron Harrison, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:47 Kaynak: Youtube

Galatasaray, Star, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, 22 Ocak'ta Oynanacak

Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı Ozan Kabak'tan Galatasaray'a Duygusal Veda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 21:23:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Röportaj | Aaron Harrison
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]