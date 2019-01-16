Özel Röportaj | Andy Rautins
25 dakika önce
Bahçeşehir Koleji'nin Tahincioğlu All-Star 2019'daki temsilcisi Andy Rautins, Tufan Ersöz'e röportaj verip bir de üçlük yarışına girdi.
Bahçeşehir Koleji'nin Tahincioğlu All-Star 2019'daki temsilcisi Andy Rautins, Tufan Ersöz'e röportaj verip bir de üçlük yarışına girdi. Peki kazanan kim oldu?
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:32 Kaynak: Youtube
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