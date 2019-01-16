Son Dakika Haberleri: Özel Röportaj | Andy Rautins

Özel Röportaj | Andy Rautins

25 dakika önce

Bahçeşehir Koleji'nin Tahincioğlu All-Star 2019'daki temsilcisi Andy Rautins, Tufan Ersöz'e röportaj verip bir de üçlük yarışına girdi.

Bahçeşehir Koleji'nin Tahincioğlu All-Star 2019'daki temsilcisi Andy Rautins, Tufan Ersöz'e röportaj verip bir de üçlük yarışına girdi. Peki kazanan kim oldu?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:32 Kaynak: Youtube

Star, Genel
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