Özel röportaj: İtalya ve İspanya Türkiye'deki NATO birliklerini neden çekme kararı aldı?

Türkiye'nin NATO müttefikleri olan İtalya ve İspanya, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından günler sonra 2012 yılında Adana ve Kahramanmaraş'a konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini ve birliklerini çekmeye hazırlanıyor.



İspanya'nın halihazırda Adana'da 150 askeri personelle birlikte 6 Patriot füzesi (PAC 2, AND 3), İtalya'nın ise 130 askeri personel ile birlikte 6 bataryası (Samp-T) bulunuyordu. İki ülkenin birliklerini çekmesinin 1-2 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.