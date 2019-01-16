Son Dakika Haberleri: Özel Röportaj | Kenny Gabriel

Özel Röportaj | Kenny Gabriel

10 dakika önce

Türk Telekom'un All-Star oyuncus Kenny Gabriel yorumcumuz Alain Digbeu ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.

Türk Telekom'un All- Star oyuncus Kenny Gabriel yorumcumuz Alain Digbeu ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:53 Kaynak: Youtube

Türk Telekom, Star, Genel
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