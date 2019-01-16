Özel Röportaj | Marko Guduric
1 saat önce
Fenerbahçe'nin All-Star oyuncusu Marko Guduric, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin All-Star oyuncusu Marko Guduric, yorumcumuz Tufan Ersöz ile interaktif bir röportaj gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:32 Kaynak: Youtube
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