Özel Röportaj | Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz
1 saat önce
Siyasi tartışmaların odağında olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye'nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews RÖP programında anlattı.
Siyasi tartışmaların odağında olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye
'nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews
RÖP programında anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:18
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