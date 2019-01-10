Son Dakika Haberleri: Özel Röportaj | Sinan Gümüş

Özel Röportaj | Sinan Gümüş

26 dakika önce

Yusuf Kenan Çalık, Galatasaraylı Sinan Gümüş ile takımının Antalya'daki devre arası kampında röportaj gerçekleştirdi.

Yusuf Kenan Çalık, Galatasaraylı Sinan Gümüş ile takımının Antalya'daki devre arası kampında röportaj gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:12 Kaynak: Youtube

Yusuf Kenan, Antalya, Sinan Gümüş, Genel
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