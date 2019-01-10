Özel Röportaj | Sinan Gümüş
26 dakika önce
Yusuf Kenan Çalık, Galatasaraylı Sinan Gümüş ile takımının Antalya'daki devre arası kampında röportaj gerçekleştirdi.
Yusuf Kenan Çalık, Galatasaraylı Sinan Gümüş ile takımının Antalya'daki devre arası kampında röportaj gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:12 Kaynak: Youtube
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