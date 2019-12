Özel röportaj | Tolga Geçim

Tolga Geçim, henüz 23 yaşında ancak insanlarla olan diyaloğu ve saha içinde basketbol topuyla yakaladığı ritimle olgun bir yıldızı andırıyor. Kısa forvetler için vazgeçilmez olan üç sayılık atışlarda kariyeri boyunca sorun yaşamasına karşın diğer bütün alanlarda işini en iyi seviyelerde yapabilmesiyle gelecek adına ümit veriyor. Tolga, Shane Larkin’in 49 sayı atarak Euroleague rekoru kırdığı Bayern Münih maçının ardından sorularımızı yanıtladı.

İlk olarak maç hakkında neler söylemek istersin?

Sezon boyunca oynadığımız her maçın ayrı bir önemi var. Ancak özellikle evimizde oynadığımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Ev sahibi olduğumuz ilk maçta Barcelona’ya yenilmiştik ama bugünkü Bayern Münih galibiyetiyle beraber iç sahadaki art arda beşinci zaferimizi aldık. Maçın başındaki tempomuzu korumamız ve Bayern’in savunma direncini kırmamız galibiyeti beraberinde getirdi. Tabii Shane Larkin’in tarihi performansı sevincimizi daha da arttırdı.

Peki, sezonun gidişatı hakkında ne düşünüyorsun?

Bence şu an Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi, hatta en iyisiyiz. Kaliteli kadromuzun yanı sıra birbirimizle olan bağımız, taraftarlarımız ve oyun tutkumuz sayesinde iyi maçlar çıkarıyoruz. Bence bu istikrarımızı her alanda koruyup sakatlıklardan kaçınabilirsek mutlu sona ulaşabiliriz.

Sertaç Şanlı ve Yiğitcan Saybir’le birlikte bu sezon en çok gelişme gösteren yerli oyunculardan birisin. Yaz arasındaki çalışmalarından ve bu gelişim döneminden bahseder misin?

Yaz arasında Anadolu Efes’e gelmemle birlikte kariyerimdeki ilk Euroleague sezonuma adım atmıştım. 23 yaşında birisi olarak mücadele seviyesinin bu kadar üst düzey olduğu bir arenaya hemen adapte olmamın biraz zor olduğunu biliyordum. Basketbol bilgimi arttırmak adına sahada yaptığım yoğun çalışmalar ve kondisyon/fizik gelişimi için fitness antrenmanlarım, bu adaptasyon sürecini biraz daha kolaylaştırdı. Elbette henüz yolun başındayım. Diğer arkadaşlarım gibi ben de sürekli olarak gelişmeye devam etmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

Dokuz galibiyet ve iki mağlubiyetle lig liderisiniz. Takımda nasıl bir hava var? Yani şu anki başarıya ve mayıstaki Final Four’a dair neler hissediyorsunuz?

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon Final Four’da finale kadar yükselmiş ancak maalesef ikinci olmuştu. Bu sezon ise finale yükseldiğimiz takdirde ikinci basamakta yer almak bizim için teselli olmayacak. Takım olarak yapmak istediğimiz her şeyi parkeye taşıyabildiğimizde bütün takımlara karşı üstünlük sağlayabiliyoruz. Yetenek tavanımız çok yüksek ve işin teknik kısmında modern bir anlayışa sahibiz. Şu an mutluyuz ve oynadığımız her maçta elimizden gelenin en iyisini yaparak sezon sonunda kupayı almak istiyoruz.

Kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında oynuyorsun. Kendi pozisyonlarının modern oyundaki yeri hakkında neler söylemek istersin?

Günümüz oyununda -pivotlar dâhil- herkesten hızlı olması, çift yönlü etkinliklerinin artması, pick&roll ile pick&pop’larda topu yönlendirebilmeleri ve yay gerisinden şut atabilmeleri bekleniyor. Elbette bu, Avrupa’da biraz daha farklı. Yani bazı yavaş ayaklı ama kaliteli pivotlar hâlâ var. Ama benim pozisyonumdaki oyuncular için pick&roll’lerde hem topu yönlendirmek hem de içeriye devrilip temas alarak potaya gidebilmek vazgeçilmez oldu. Oyunun hızlanması, maç başına yapılan hücum sayısını arttırdı. Bu hücumların önemli bir kısmını üçlükler oluşturduğu için sahada alan açmanız gerekiyor. Yani bir kısa forvet olarak temelde perde oyunlarının her ikisini de iyi oynayabiliyorsanız işiniz çok daha kolay demektir.

Ergin Ataman’ın basketbol felsefesi hakkında ne düşünüyorsun?

Onlarca kupası ve başarısı bulunan bir antrenörle çalışıyor olmak büyük şans. Çünkü Ergin ağabey; saha içinde size istediğiniz özgüveni aşılıyor olması, saha dışında bütün sorunlarınız karşısında size yardım etmesi, klasik teknik bilgileri modern dönem oyununun hızlı anlayışına uygun hâle getirmesi ve başarıya olan inancıyla bizim için ideal bir antrenör.