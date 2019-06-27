Son Dakika Haberleri: (Özel) Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, Tarzan gibi hayatta kaldı
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(Özel) Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, Tarzan gibi hayatta kaldı

46 dakika önce

Bursa'da fabrikanın çatısında çalışan usta, rüzgarın etkisiyle aşağı uçtu.

(Özel) Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, Tarzan gibi hayatta kaldı, System.String[]
Bursa'da fabrikanın çatısında çalışan usta, rüzgarın etkisiyle aşağı uçtu. Çevikliği ile korkuluklarda asılı kalan ustanın yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çatıda çalışan usta, saçları yerleştirdiği sırada rüzgarın saçları havalandırması sonucu dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşmek üzereyken, çatı demirlerine tutunan usta kendisini yukarı çekerek hayatta kalmayı başardı. Çatıda verilen yaşam savaşı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kendini yukarı çektikten sonra kısa süre dinlenen usta, daha sonra aşağı indi. Yaşanan bu olay iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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