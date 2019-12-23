(Özel) Rüzgarın uçurduğu çatının parçaları aracın tavanına ok gibi saplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Rüzgarın uçurduğu çatının parçaları aracın tavanına ok gibi saplandı - Son Dakika

(Özel) Rüzgarın uçurduğu çatının parçaları aracın tavanına ok gibi saplandı

6 saat önce

Denizli'de şiddetli esen rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları, reklam panosu ve iş yerlerinin önündeki buzdolaplarının devrilmesine neden oldu.

(Özel) Rüzgarın uçurduğu çatının parçaları aracın tavanına ok gibi saplandı, System.String[]

Denizli'de şiddetli esen rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları, reklam panosu ve iş yerlerinin önündeki buzdolaplarının devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar ve uçan çatıların parçaları otomobillere adeta ok gibi saplanırken, kaydedilen görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.


Kentte dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlardan bazıları araçlarının yanına gittiğinde büyük şok yaşadı.


Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda, Nail Günenç isimli vatandaş 20 AZK 79 plakalı arazi aracının yanına geldiğinde gözlerine inanamadı. Rüzgardan dolayı uçan bir apartman çatısının aracının üzerine yıkıldığını gören Günenç polisi arayarak yardım istedi. Çatıdan kopan ahşap parçalar aracın tavanından içeri adeta ok gibi saplanırken, olay esnasında yolun ve aracın boş olması faciayı önledi. Araç, tutanak tutulmasının ardından tavanına saplanan malzemelerle çekici yardımıyla kaldırıldı.


Çatının devrildiği yerde park halinde bulunan ve sahibinin ismi öğrenilemeyen 20 U 7430 plakalı otomobil de uçan çatıdan nasibini aldı. Camları kırılan otomobilde maddi hasar meydana geldi.


İş yerleri harabeye döndü


Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerindeki kaldırımda bulunan bir ağaç, rüzgara dayanamayarak kırılıp yola devrildi.


Osman Özer isimli vatandaşa ait marketin tabelası ile dükkanın önünde bulunan buzdolapları da devrildi. Özer, büyük maddi hasarın meydana geldiği olay sonrası çalışanlarından biri ile sabah iş yerini açmaya geldiklerinde şoke olduklarını ve her şeyin yerle bir olduğunu gördüklerini ifade etti.


Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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