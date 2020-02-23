(ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var - Son Dakika

(ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var

7 saat önce

Son dönemde yayınlanan yemek yarışması programları şef bıçaklarına rağbeti artırdı.

(ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var, System.String[]

Son dönemde yayınlanan yemek yarışması programları şef bıçaklarına rağbeti artırdı.


Türkiye ve dünyadaki ünlü şeflerin tercih ettiği Bursalı ustaların elinden çıkan şef bıçaklarına büyük talep var. Eskiden sadece şeflerin kullandığı bıçaklar, son dönemde yayımlanan yemek yapma yarışmaları sayesinde vatandaşlar tarafından büyük talep görmeye başladı. Programda izledikleri şefler gibi yemek yapmak isteyen kadınlar şef bıçaklarına rağbet gösteriyor. Bursalı bıçak ustaları ise artan şef bıçağı taleplerinden oldukça memnun. Kaliteli şef bıçakları 60 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.


Eskiden çok fazla talep olmayan şef bıçaklarının son dönemde büyük rağbet gördüğünü ifade eden bıçakçı Aziz Şen, "Son dönemde yayınlanan yemek yarışması programları şef bıçağı satışlarının artmasına sebep oldu. Dünyaca meşhur ustaların kullandığı Bursa şef bıçaklarına vatandaşlar büyük ilgi göstermeye başladı. Bursalı ustalar olarak şef bıçağı üretimlerine hız verdik. Özellikle hanımlar programda ustaların kullandığı bıçakları kullanmak istiyor. Kaliteli şef bıçaklarını 60 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:55:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]