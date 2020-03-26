(Özel) Sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla yüz koruyucu siper üretti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire, sağlık çalışanları için gönüllü olarak yüz koruyucu siper üretiyor.



Özel bir okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire, Kovid-19 salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına katkı amacıyla 3D yazıcı ile yüz koruyucu siper üretmeye başladı. Okulların tatil olması nedeniyle evinde bir çalışma odası kuran Gire, 3D yazıcı ile maske üretiyor. İlk etapsa Siverek Devlet Hastanesi çalışanları için 100 yüz koruyucu siper üretmeyi amaçladığını belirten Gire, bir maskenin yapımının ortalama 3-4 saat sürdüğünü söyledi.



Korona virüsle büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına kendi çapında destek olmak amacıyla yüz koruyucu siper ürettiğini anlatan Gire, "Bir örneğini yaptım, sosyal medyada paylaştım, hastane personellerin görmesiyle benden talep edildi ve bende gönüllü olarak bu maskenin üretimine geçtim. İmkan verildiği takdirde Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına bu gibi yüz maskesi seri üretimine geçebiliriz" diye konuştu. - ŞANLIURFA