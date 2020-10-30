Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı - Son Dakika

Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı

30.10.2020 09:48
Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı, System.String[]

İzmir Alsancak'ta kapılarını hizmete açan Özel Sağlık Hastanesi; yöneticileri, hekimleri, tüm çalışanları ve hastaları ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İzmir Alsancak'ta kapılarını hizmete açan Özel Sağlık Hastanesi; yöneticileri, hekimleri, tüm çalışanları ve hastaları ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Açılışa özel olarak gerçekleştirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir fotoğraflarından oluşan sergi de ziyarete açılarak günün anlam ve önemi vurgulandı. Gerçekleştirilen törende konuşan Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılını büyük bir coşkuyla kutladığımızı belirterek cumhuriyetin ülkemizin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve yönetimin de millete geçtiğini dile getirdi. Op. Dr. Kenan Kalı, "Bir asra yaklaşan cumhuriyetimizi hala ilk günkü gibi genç ve dinamik olarak yaşatmak bizlerin görevidir. Ulu önder Atatürk'ün silah arkadaşları ve tüm milletimizle birlikte verdiği mücadele sonucu cumhuriyetimiz bundan 97 yıl önce kuruldu. Bizlere düşen bu mirası doğru anlamak, doğru yaşamak, yeni nesillere de doğru şekilde aktarmak ve korumaktır. Cumhuriyetin, Atatürk'ün ilke ve inkilaplarının bilincinde olarak ülkemizi daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü adil ve merhametli bir şekilde daha uzun yıllarca yaşamasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım" dedi.

Konuşmaların ardından alkışlar eşliğinde pasta kesildi, düzenlenen Atatürk fotoğrafları sergisi de tüm Özel Sağlık Ailesi tarafından gezildi. - İZMİR

Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı
Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı
Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel Sağlık Hastanesinde cumhuriyet coşkusu yaşandı - Son Dakika

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