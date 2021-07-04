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Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar? - Son Dakika

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

04.07.2021 21:12
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Özel sağlık sigortası en kısa tanımıyla, kaza ya da hastalık gibi olumsuz ve kişinin yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda destek çıkan ve yardım eden bir sigorta türü olarak bilinir.Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası en kısa tanımıyla, kaza ya da hastalık gibi olumsuz ve kişinin yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda destek çıkan ve yardım eden bir sigorta türü olarak bilinir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, hastalık sonucu ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisinde meydana gelen her türlü maddi desteği karşılayan sigorta türü olarak tanımlanır. Bu doğrultuda bu sigortayı yaptırırken ne istendiğine iyice karar verilip o şekilde istekleri belirtmek gerekir. Özel sağlık sigortası kapsamında istenilen şekilde doktor seçimi yapmak mümkündür. Zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılan bir sigorta türüdür. 18 ila 65 yaş aralığında olan her birey bu sigortadan faydalanabilir.

Yıl bitiminde tekrar edilmesi ve yenilenmesi gereken bir sigortadır. Süresi totalde 1 yıl kadardır. Her türlü tedaviye, yatak ya da ayakta tedavilere destek çıkar. Manevi olarak da güvende hissettiren bir sigorta türüdür. Bu sigortanın pek çok yararı da bulunmaktadır. Örneğin doktor seçme ve hastane seçme gibi özel fırsatlar sunar. Kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra ekonomik bir fiyatla kişi kendini güven altına alır. Manevi ve maddi açıdan da rahat hissettirmesi de sağladığı bir diğer yarar olarak bilinir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Özel sağlık sigortasının kapsadığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Ameliyat sonrası tazminat teminatını karşılar.

2- Trafik kazası sonrasında zedelenmiş dişlere cerrahi ve tıbbi her türlü müdahale,

3- Ameliyatlar,

4- 24 saat yatmayı gerektiren ameliyatsız olan tedaviler,

5- Diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi giderleri,

6- Evde verilmesi sağlanan tıbbi bakım hizmeti,

7- Kol, bacak, göz ve meme gibi protezlere karşı sağlanan gider,

8- Doktor muayenesi sonrası,

9- Fizik tedavi esnasında olan giderler,

10- Reçeteli ilaç durumunda,

11- Görüntüleme masrafı,

12- Bandaj, koltuk değneği, varis çorabı gibi pek çok tıbbi malzeme kullanımında,

13- Acil durumlarda en yakın yere nakil esnasında olan giderler olarak sıralanabilir.

Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

Özel sağlık sigortasını kapsayan fiyatlar, sağlık geçişi, yaş, cinsiyet ve poliçeye eklenmek istenen istekler doğrultusunda farklılık gösteren bir durum olarak bilinir. Bu sebepten dolayı tek bir cevap verilmesi mümkün değildir. Hastane seçimi, sigorta şirketi gibi durumlara bağlı olarak da farklılık gösteren bir durumdur.

Alınan hizmetler, ek olan masraflar gibi diğer hususlar da bu fiyat içerisinde yer alır. Kişisel bilgilere göre de farklılık gösterdiği bilinir. Yatakta tedavi hizmetleri ayakta tedavi hizmetlerine nazaran daha kapsamlıdır. Bu sebepten dolayı bu hizmetin maliyeti daha fazla olacaktır. Sağlık kuruluşunun nasıl bir hizmet izlediğine ve ne kalitede olduğuna göre de fiyatlar değişmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Özel Sağlık Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadar? - Son Dakika Magazin


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