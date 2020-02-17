(Özel) Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika

(Özel) Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

7 saat önce

Beşiktaş İskelesinde denize düşen kedinin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

(Özel) Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada, System.String[]

Beşiktaş İskelesinde denize düşen kedinin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.


Beşiktaş İskelesi'nde dün gece 2.30 civarında denize kedi düştü. Kediyi gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi ekipleri harekete geçti. Kedinin bulunduğu yere gelen dalış timi ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İskelenin içine giren dalış timi ekipleri kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkartıp, orada bekleyen vatandaşa teslim etti. Kedinin karaya çıkarılma anı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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