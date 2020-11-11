Özel Sakarya Bahçeşehir Koleji kanserli çocuklar için koştu - Son Dakika

Her yıl çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına düzenlenen koşularda yer alan ve verdikleri destekle adından söz ettiren Sakarya Bahçeşehir Koleji, bu kez 42. İstanbul Maratonu Sanal Koşusu'nda kanserli çocuklar yararına yer aldı. 10 kişilik ekipten oluşan takım 8 Kasım Pazar günü Poyrazlar Gölü Tabiat Parkurunda 10 kilometrelik koşu parkurunu tamamladılar.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) tarafından kanser tedavisi görmekte olan veya tedavisi tamamlanmış farklı yaş grubundaki çocukların 1 yıllık eğitim giderlerini karşılamak için yürüttüğü "Umudum Eğitim" burs programına destek olmak için 42. İstanbul Maratonu'na katılan Sakarya Bahçeşehir Koleji adımlarını bu kez kanser tedavisi gören çocukları umudu için attılar.

Sakarya Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Berna Karasu, "Eğitimin devamlılığı çocuklarımızın hayatlarına dair umudun devam ettiğinin göstergesidir. Geçen yıl ekibimizle aynı koşuya TEGV yararına katılmış ve çocuklarımızın umutlarına ortak olmuştuk. Bu yıl da istedik ki sağlık alanında çocuklara hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuna hem destek olalım hem de öğrencilerimizde bu konuda bir farkındalık oluşturalım. Bu sebeple koşu öncesinde KAÇUV Proje ve Gönüllü Koordinatörü Sayın Hande Kösek ALUÇ öğrencilerimizle bir araya geldi ve bilinçlenmelerini sağladı. Bir çocuğun umuduna ortak olmak, destek olmak bir eğitimci olarak her zaman öncelikli amacımız olmaya devam edecek" diyerek tüm herkesi bahçeşehir_sakarya instagram hesabı profilinde bulunan linkten bağış yapmaya davet etti. - SAKARYA