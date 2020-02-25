(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak - Son Dakika

(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, hayvan barınağına otel ve tam teşekküllü hastane kurulacağını belirterek, kurulan hastanede üst düzey ameliyatlarında yapılacağını ifade etti.

(Özel) Sakarya Büyükşehir Hayvan barınağında hastane ve otel kurulacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, hayvan barınağına otel ve tam teşekküllü hastane kurulacağını belirterek, kurulan hastanede üst düzey ameliyatlarında yapılacağını ifade etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bakım evinde 2 veteriner hekimiyle hizmet veriliyor. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi yaptığı açıklamada barınak içine hayvanlar için bir otel ve tam teşekküllü hastane kurulacağını açıkladı.


Hayvanların refahını yukarıya çekiyoruz


Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sokaktaki hayvan eğer yaralı ve hastalıklı ise ilçe belediyeleri veya vatandaşlarımızın yapmış oldukları ihbarlar sonucunda biz barınağımıza alıyoruz. Onları önce tedavi ediyor, sonrasında ise aşılıyoruz. Aşıladıktan sonra barınağımızda 15 gün misafir ediyoruz. Tam iyileştikten sonrada aldığımız yere veya bize getiren ilçe belediyelerine yine tutanakla birlikte geri teslim ediyoruz, yaşam alanlarına tekrar geri dönüyorlar. Bizim şuanda mevcut kapasitemizi yukarılara çektikten sonra aynı zamanda bir hastane ve bir otel kurmayı düşünüyoruz bu alanımızda. Yaklaşık 23 dönüm bir alanımız var, bu alan içerisinde sokak hayvanlarının daha üst düzeyde ki hastalıklarına hizmet verebilecek biraz daha refahlarını yukarıya doğru çekeceğiz. Otelde de vatandaşlarımızın hayvanlarını misafir edeceğiz, onlar kendi tatillerini yaptıktan sonra dönüşte kendi hayvanlarını alarak tekrar evlerine dönebilecekler. Bu hastane için asıl amacımız üst düzey ameliyatların yapıldığı ve daha üst düzeydeki, şuandaki kapasitemizde tedavi edemediğimiz hastalıkları da tedavi etmek, ameliyatlar yapmak. Dolayısıyla sokak hayvanlarının refahını bir tık daha yukarıya çekebilmek amacımız. Başkanımız Ekrem Yüce ilk talimatlarını bize verdi. Şuanda projeler çiziliyor, zemin etütleri önümüzdeki günlerde yapılacak. En kısa zamanda ihaleye çıkılarak yapılacak proje inşallah. Bu zamanı çok kısa tutmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız sokaktaki hayvanları sevsinler. Bizim barınağımızdan gelerek sahiplensinler ki onların refahlarını biraz daha yukarı çekerek, daha iyi bakalım onlara. Hayvanları sevmek, onlarla birlikte yaşamak zorundayız" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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