Özel sanayinin alt yapısı tamamen yenileniyor - Son Dakika

Özel sanayinin alt yapısı tamamen yenileniyor

Fatsa ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Özel Sanayi Sitesi'nin alt yapısı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli çalışması sonucu tamamen yenileniyor.

Fatsa ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan Özel Sanayi Sitesi'nin alt yapısı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli çalışması sonucu tamamen yenileniyor.

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Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Özel Sanayi Sitesi'nin ilçe ekonomisinin lokomotiflerinden bir yer olduğunu ve yapılan alt yapı çalışması sayesinde alın teriyle ekmeğini kazanan esnaf ve sanatkarın mağduriyet yaşamayacağını söyledi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Özel Sanayi Sitesi'nde alt çalışmasının yaklaşık 750 bin TL maliyeti olduğunu belirterek, "Özel Sanayi Sitemizde alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ivedi olarak üst yapı çalışmaları başlayacaktır. Yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandığında yaklaşık maliyeti 750 bin TL olan bir proje olacak. Proje tamamlandıktan sonra herhangi bir aşırı yağmur durumunda su taşkınlarının olmadığı, esnaflarımızın maddi hasar görmeyeceği bir altyapı kazanmış olacağız. Alın teriyle ekmeğini kazanan, şehrimiz için üreten, istihdam sağlayan tüm hemşehrilerimize daha konforlu bir çalışma ortamı sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Daha yaşanabilir bir Ordu için var gücüyle çalışan ve ilçemize yapmış olduğu yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.


Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun da kendilerini büyük bir mağduriyetten kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve OSKİ Genel Müdürü Murat US'a teşekkür ederek, "2016 yılında yaşanan sel felaketinde sanayi esnafımız toplamda 3 milyon TL maddi zarar yaşamıştı. Bu alt yapı çalışmasından önce Ilıca Deresi'nde ıslah çalışması da yapılmıştı. Alt yapı çalışması yapılmadan önce kilometreye 3 kilogram yağmur yağsa tüm sanayiyi su basıyordu, şimdi kilometreye 60 kilogram da yağsa 100 kilogram da yağsa hiçbir şey olmayacak inşallah. Kısacası burada Fatsa Belediyemizin ve Ordu Büyükşehir Belediyemizin yanımızda olduğunu gördük ve çok mutlu olduk" diye konuştu. - ORDU

Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özel sanayinin alt yapısı tamamen yenileniyor - Son Dakika Ekonomi
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