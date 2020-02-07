(Özel) Sancaktepe'de feci kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sancaktepe'de feci kaza - Son Dakika

(Özel) Sancaktepe'de feci kaza

6 saat önce

Sancaktepe'de bir tünelde seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi.

(Özel) Sancaktepe'de feci kaza, System.String[]

Sancaktepe'de bir tünelde seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Duvarın yıkıldığı ve tırın büyük hasar aldığı kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı.


Sancaktepe'de Samandıra Caddesi üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu tır şoförü Celil Hanmuhammedi, tünelde ilerlediği sırada iddiaya göre bir maddenin dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı tır şoförü yara almadan atlattı. Tırda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tırın çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrar eski haline döndü.


Kaza yapan tır şoförü Celil Hanmuhammedi, "Yerde yağ ve su vardı, çamurluydu yer biraz, kaydı. Kolum biraz ağrıyor" dedi. - İSTANBUL

Sancaktepe, Samandıra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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