Son Dakika Haberleri: Özel Sare Koleji Çocukların Yüzünü Güldürdü

Özel Sare Koleji Çocukların Yüzünü Güldürdü

1 saat önce

Özel Sare Eğitim Kurumları öğrencileri 'Çocuklar Gülsün' Projeleri kapsamında Tomarza'nın Kale Köyü İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Özel Sare Koleji Çocukların Yüzünü Güldürdü, System.String[]
Özel Sare Eğitim Kurumları öğrencileri 'Çocuklar Gülsün' Projeleri kapsamında Tomarza'nın Kale Köyü İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Sare Koleji öğrencileri; minik öğrencilere hazırladıkları hediyeleri teslim etmenin ve çocukların yüzündeki gülümsemenin tatlı heyecanını yaşadılar. Hediyeler karşısında çok sevinen minik öğrenciler, abla ve abileriyle güzel zaman geçirdiler.Projeyi yürüten öğretmenler; amaçlarının öğrencilerde yardımlaşma, hediyeleşme ve dayanışma duygusunu geliştirmek olduğunu, projeye destek veren herkese minnettar olduklarını belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Kale, Tomarza, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Sare Koleji Çocukların Yüzünü Güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]