(Özel)Sarıyer'de batan geminin enkazı görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel)Sarıyer'de batan geminin enkazı görüntülendi - Son Dakika

(Özel)Sarıyer'de batan geminin enkazı görüntülendi

20 dakika önce

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinin enkazı görüntülendi.

(Özel)Sarıyer'de batan geminin enkazı görüntülendi, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinin enkazı görüntülendi. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından bulunan enkazda Deniz Kuvvetleri'nin birinci sınıf dalgıçların yaptığı çalışma kameralara yansıdı.


Sarıyer Kilyos açıklarında Cuma günü Rus tankeri ile çarpışan balıkçı teknesinden 3 kişi kurtarılırken, 3 denizci de kayboldu. Kazanın ardından bölgede çalışmalara başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi, balıkçı teknesinin enkazını bulunduğu bölgeyi tespit etti. Deniz Kuvvetleri'nin birinci sınıf dalgıçları, enkaza dalış yaparak kaybolan balıkçılardan ikisinin cenazesine ulaştı. Dikkatle yürütülen çalışma sonucunda cenazeler enkazdan çıkartılarak Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi. Deniz Kuvvetleri'nin birinci sınıf dalgıçlarının su altında yaptığı arama kurtarma çalışmaları, kameralara da yansıdı.


TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin kayıp son balıkçının bulunması için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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